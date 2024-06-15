В Швейцарии начался саммит мира, организованный Украиной. Киев допустил, что на следующую такую конференцию пригласят Россию Главное о первом дне мероприятия

Президент Швейцарии Виола Амерд и президент Украины Владимир Зеленский на саммите мира, 15 июня 2024 года Michael Buholzer / EPA / Scanpix / LETA

На швейцарском курорте Бюргеншток 15 июня начался двухдневный саммит, организованный по инициативе Украины для обсуждения , предложенной Киевом осенью 2022 года. Темами мероприятия заявлены лишь три из десяти пунктов «формулы» — ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что в повестку было решено не включать «трудные» пункты, обсуждение которых могло бы разделить участников саммита.

На конференцию приехали представители более 90 стран, однако не все, кого Украина приглашала. От участия отказались, в частности, Китай и Бразилия (сообщалось, что на саммит не приедут и представители Саудовской Аравии, однако это оказалось не так). Зеленский утверждал, что Китай также «работает над тем, чтобы [другие] страны не приезжали». 57 стран представлены главами государств; американскую делегацию возглавила вице-президент Камала Харрис, хотя президент Джо Байден находился в предшествующие дни в Европе и встречался в том числе с Зеленским.

Россию на саммит не приглашали: Зеленский объяснял это тем, что представители России на таком мероприятии «все заблокируют, все сорвут», а МИД РФ неоднократно заявлял, что представители Москвы в любом случае не примут приглашение, даже если оно будет направлено. Накануне мероприятия Владимир Путин выступил с «реальным мирным предложением»: по его замыслу, для окончания войны Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признать их (а также Крым и Севастополь) российскими регионами.

Предложение сочли нереалистичным не только Киев, но и некоторые провоенные блогеры внутри России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на саммите «большой семерки», который прошел перед конференцией в Швейцарии, не обсуждали предложение Путина, поскольку «все знают», что оно «не было серьезным». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «агрессор не может диктовать условия прекращения огня».

В начале саммита Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд и начал со слов о том, что «сегодня — день общего успеха», когда «мы все дали шанс дипломатии».

«Украина никогда не желала этой войны. Это преступная и совершенно не спровоцированная агрессия России. Единственный, кто ее желал — это Путин. Но мир в любом случае сильнее», — заявил Зеленский. Президент Швейцарии заявила, что Россия «в определенный момент в будущем» должна будет оказаться включена в мирный процесс, и международное сообщество может подготовить почву для таких переговоров.

В первый день саммита Зеленский провел несколько встреч, в том числе с Камалой Харрис, которая анонсировала выделение Украине помощи в размере полутора миллиардов долларов, значительная часть которой пойдет на поддержку энергетического сектора и ремонт энергетической инфраструктуры.

И Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак 15 июня упомянули возможное проведение в будущем второго саммита — уже с участием России. «Мы должны вместе решить, что значит справедливый мир и как его можно достичь действительно долговременным способом. <…> И потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет доведен до сведения представителей России», — сказал Зеленский.

Ермак заявил, что власти Украины не допустят заключения договоров, аналогичных Минским соглашениям или . «В чем наша сила? Мы очень принципиальны и от ветра не меняем позицию. При президенте Зеленском Минских договоренностей в том виде, какими они были, Будапешта, который не дал нам никаких гарантий, не будет», — заявил Ермак.

Вечером в субботу прошло пленарное заседание, на котором участники саммита выступили с короткими заявлениями на тему войны между Россией и Украиной.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «мир — больше, чем отсутствие войны» и что «прекращение огня на основании так называемых новых реалий лишь легитимизирует незаконный захват земель Россией и создаст очередной замороженный конфликт». Шольц также подчеркнул, что мира в Украине действительно нельзя достичь без участия России, однако «Россия могла бы закончить войну в любой момент», выведя войска с украинской территории.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль-Сауд заявил, что урегулирование конфликта потребует от его сторон «трудных компромиссов» и что заслуживающий доверия мирный процесс невозможен без участия России. Он выразил надежду, что саммит подготовит почву для подобного процесса.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что мир не может быть достигнут путем оккупации и отторжения земель. Президент Финляндии Александр Стубб в своем заявлении вспомнил, что его страна неоднократно воевала с Россией и во время Второй мировой войны уступила ей около 10% своей территории — в том числе земли, где родились его предки.

Саммит продолжится 16 июня.

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