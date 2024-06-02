Россия продолжает попытки сорвать «саммит мира», который пройдет в Швейцарии в июне. Некоторые государства помогают ей в этом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции «Диалог — Шангри Ла» в Сингапуре.

«Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, <…> ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», — описал попытки РФ сорвать саммит в Швейцарии Зеленский.

По его словам, у властей Украины есть информация о том, что «некоторые государства» начали помогать РФ в срыве «саммита мира». О каких странах идет речь, он не уточнил. «[Россия] работает во всех регионах. И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира», — заявил Зеленский.

«И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать сегодня мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию. По-другому остановить Путина невозможно. Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право», — добавил украинский лидер.

На сегодняшний день, сообщил президент Украины, 106 стран подтвердили свое участие в саммите в Швейцарии. «И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран», — сказал он. Ранее стало известно, что представители Китая не приедут на мирную конференцию. Президент США Джо Байден, как предполагается, также пропустит саммит из-за идущей избирательной кампании.

Саммит, на котором планируется обсудить усилия по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15–16 июня.

Россию на саммит не пригласили. Владимир Зеленский говорил, что такое решение приняли из опасений, что российская сторона «все заблокирует, все сорвет». По его словам, РФ привлекут к обсуждению, когда будут выработаны основные принципы соглашения. Президент России Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии попыткой навязать российской стороне условия завершения войны.

Ранее Зеленский уже обвинял Россию в попытках сорвать «саммит мира» в Швейцарии.

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