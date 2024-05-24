Bloomberg: Байден пропустит «саммит мира» в Швейцарии из-за того, что он пересекается с его предвыборным мероприятием по сбору денег в Калифорнии

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный «саммит мира» в Швейцарии, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Также на саммите мира, по данным собеседников Bloomberg, не будет вице-президента США Камалы Харрис.

Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, а предваряться он будет встречей лидеров стран G7 в Италии. На ней присутствие Байдена планируется, однако 15 июня он собирается вылететь в Лос-Анджелес. Вместе с ним в Калифорнии на мероприятии по сбору средств будут актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и ведущий вечернего телешоу Джимми Киммел.

Это решение, как пишет Bloomberg, подчеркивает приоритет предвыборной кампании для Байдена — особенно на фоне того, как отмечает издание, что в прошлом месяце его конкурент Дональд Трамп впервые превзошел его в фандрайзинге, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона.

Глобальный саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, был запланирован еще в начале 2024 года. На него приглашены более 160 государств, свое участие уже подтвердили около 70. Страны «глобального юга» также получили приглашения, однако Китай, крупнейшее из нейтральных государств, поддерживающих отношения с Россией во время войны, участвовать в саммите не будет.

Россию на саммит не пригласили. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что это сделано из опасений того, что российская сторона «все заблокирует, все сорвет» и говорил, что привлечь Россию к обсуждению планируется уже на следующем этапе, когда будут выработаны основные принципы соглашения. В России, в свою очередь, заявили, что не примут приглашение даже если получат его. «Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — заявил президент РФ Владимир Путин по поводу отказа пригласить Россию на саммит.

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