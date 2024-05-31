Reuters: Китай не примет участие в саммите мира в Швейцарии

Власти Китая уведомили организаторов саммита мира в Швейцарии, что не будут принимать участие в этом в мероприятии, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, причиной отказа от участия стало то, что саммит мира не отвечает ряду необходимых с точки зрения Китая требований. В частности, КНР настаивает на том, что в саммите должны на равных принимать участие как Украина, так и Россия.

Reuters напоминает, что 30 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мирную конференцию, в которой приняли участие Россия и Украина, мог бы организовать Китай.

Саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15–16 июня.

Украина пригласила Китай принять участие в саммите мира в Швейцарии в январе. 26 мая президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, записанное на фоне разрушенного здания в Харькове, в котором призвал лидеров КНР и США приехать на самммит в Швейцарию.

Президент США Джо Байден, как предполагается, также не приедет на саммит из-за идущей избирательной кампании. В Белом доме заверили, что представители США поедут в Швейцарию, но кто возглавит делегацию, пока не объявлено.

Россия на саммит мира не приглашена.

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