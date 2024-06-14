Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

Президент РФ Владимир Путин 14 июня выступил на встрече с руководством российского МИДа и представил свои условия прекращения боевых действий в Украине. Встреча состоялась накануне саммита в Швейцарии, где будут обсуждаться требования Украины.

Чего ожидать от саммита в Швейцарии Может ли саммит мира в Швейцарии заставить Россию остановить войну? Почему Китай отказался участвовать в нем? И чего конкретно добивается Зеленский? Отвечает эксперт RAND Самуэль Чарап

Представители России в саммите участвовать .

Вот главные требования Путина.

Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск. Это условие прекращения огня и начала переговоров. Речь идет о территориях в пределах административных границ этих областей, а не только тех, которые захвачены российскими войсками.

Украина должна официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Все это должно быть зафиксировано в виде международных договоренностей.

Санкции Запада против России должны быть отменены.

Путин заявил, что это станет не заморозкой конфликта, а его «окончательным завершением». Он назвал свой план «реальным мирным предложением». Путин добавил, что если Украина и страны Запада откажутся от такого предложения, то на них будет лежать ответственность за продолжение конфликта.

Украина неоднократно предлагала свою «формулу мира», которая подразумевает, в частности, восстановление территориальной целостности страны и вывод российских войск с украинских территорий. Кроме того, Украина требует создания трибунала для расследования преступлений, совершенных Россией, и выплаты компенсаций ущерба, причиненного во время войны.

Что происходит на фронте

Российское наступление замедлилось почти на всех участках фронта — хотя Путин говорит, что ВС РФ успешно «выдавливают» украинскую армию А что происходит на самом деле? Карта боев на 12 июня

Что происходит на фронте

Российское наступление замедлилось почти на всех участках фронта — хотя Путин говорит, что ВС РФ успешно «выдавливают» украинскую армию А что происходит на самом деле? Карта боев на 12 июня

Фото на обложке: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA