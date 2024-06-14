«Мы не должны доверять этим предложениям». Зеленский назвал условия Путина для прекращения войны «ультиматумом»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия президента России Владимира Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». Об этом он сказал итальянскому телеканалу Sky TG24 в кулуарах саммита «Большой семерки», передает Reuters.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше», — сказал Зеленский.

По его мнению, Путин «не остановится».

«Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям», — приводит его слова агентство.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, санкции Запада против России должны быть отменены.

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