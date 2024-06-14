Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным для прекращения огня в Украине и начала мирных переговоров. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО.

«Это не Украина должна выводить войска с украинской территории. Это Россия должна выводить войска с оккупированных украинских территорий», — заявил Столтенберг.

По его мнению, озвученные Путиным условия показывают, что Россия хочет контролировать еще больше территории Украины.

«Это предложение не свидетельствует о доброй воле. Это предложение, которое фактически означает, что Россия хочет достичь своих военных целей, рассчитывая, что украинцы должны отдать значительно больше земли, чем Россия смогла оккупировать до сих пор», — сказал генсек альянса.

Президент России Владимир Путин, выступая 14 июня перед руководством российского МИД, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начале мирных переговоров. Согласно его предложению, Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условия Путина «стандартным набором агрессора, который уже неоднократно звучал».

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