«Это стандартный набор агрессора, который уже неоднократно звучал». В офисе Зеленского ответили на «мирное предложение» Путина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя условия президента РФ Владимира Путина по прекращению боевых действий, заявил, что у России нет желания прекращать войну, а выдвинутые Путиным предложения говорят о «неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии».

«Никаких новых „мирных предложений“ от России не поступало. Субъект Путин озвучил лишь „стандартный набор агрессора“, который уже неоднократно звучал. Его содержание достаточно специфично, в высшей степени оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии», — написал Подоляк в соцсети X.

По мнению Подоляка, предложения Путина звучат так: «отдайте нам свои территории», «откажитесь от своего суверенитета и своей субъектности», «оставьте себя незащищенными (не вступайте в альянсы)», «отмените (вместе с западными странами) все санкции в полном объеме и немедленно, чтобы мы могли наполнить нашу милитаризованную экономику и вкладывать больше средств в информационные провокации по всему миру» и «давайте срочно исправим „непоражение России“ за счет Украины».

«Конечно, в этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить войну. Но есть желание не платить за эту войну и продолжить ее в новых форматах. Это все полный обман. Поэтому — еще раз — избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла „предложения России“», — заключил Подоляк.

Президент России Владимир Путин, выступая 14 июня перед руководством российского МИД, заявил, что РФ готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Среди них: Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, Украина, по мнению Путина, должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а Запад — снять санкции с России.

Путин назвал условия прекращения войны за день до начала организованного Украиной саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

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