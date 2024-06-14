Путин назвал условия прекращения боевых действий. Он потребовал от Украины вывести войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин, выступая в министерстве иностранных дел, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия «незамедлительно» прекратит огонь, утверждает Путин.

«Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», — заявил Путин.

По его словам, суть российского предложения «не во временном перемирии». Речь идет не о заморозке конфликта, а о его «окончательном завершении», добавил президент РФ. Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также отмену санкций против России.

«Мы хотели бы, чтобы такое решение — и о выводе войск, и внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины — в Киеве будут принимать самостоятельно, руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа. А не по западной указке. Хотя на этот счет существуют большие сомнения», — заявил Путин.

Он добавил, что сегодня Москва делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение».

«Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — заключил он.

Предложение Путина прозвучало за день до начала организованного Украиной саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По данным украинской службы «Радио Свободы», во встрече примут участие 78 стран и организаций. Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и несколько других стран отказались от участия в саммите, а Россию на него не пригласили. По словам президента Владимира Зеленского, участники обсудят в том числе обмен военнопленных по формуле «всех на всех», а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

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