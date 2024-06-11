«Радио Свобода»: число стран и организаций, подтвердивших свое участие в саммите мира в Швейцарии, сократилось с 93 до 78

Число стран и организаций, подтвердивших свое участие в саммите мира по Украине, сократилось с 93 до 78, сообщает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на нескольких дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мероприятия.

Какие страны или организации пересмотрели свое решение об участии в саммите, собеседники издания не уточнили. При этом один из дипломатов допустил, что список отказавшихся может пополниться.

В то же время другой источник выразил оптимизм относительно числа участников, отметив, что до саммита «есть еще немного времени».

Президент Швейцарии Виола Амхерд 10 июня сообщила, что 80 стран и 10 организаций подтвердили свое участие в саммите мира, который пройдет 15-16 июня. В общей сложности было разослано более 160 приглашений. Россию на саммит не пригласили.

В конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вынести на саммит мира лишь три пункта «формулы мира»: безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех военнопленных и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

Позднее японский телеканал NHK сообщил, что в совместном заявлении по итогам саммита не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины. По данным источников канала, его исключили из-за участия стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией.