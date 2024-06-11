В совместном заявлении по итогам саммита мира в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины — его исключили из-за участия стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией, пишет японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники NHK не уточнили, какие страны стали причиной исключения пункта о выводе российских войск.

В проекте заявления, с которым ознакомился NHK, перечислены три из десяти пунктов, предложенных в украинской : безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех военнопленных и возвращение украинских детей, депортированных в Россию. NHK обращает внимание, что в проект также не включен пункт о восстановлении территориальной целостности Украины.

Также в проекте заявления говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира и подчеркивается важность участия России в дискуссиях, пишет NHK, не приводя конкретных формулировок.

О том, что Украина намерена вынести на саммит мира лишь три пункта «формулы мира», не включающие вывод российских войск, президент Украины Владимир Зеленский рассказал 25 мая в интервью журналистам из Центральной Азии. По его словам, эти три пункта объединяют все государства. «Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял Зеленский.

Мирный саммит по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна 15–16 июня. 10 июня президент страны Виола Амхерд объявила, что свое участие в саммите подтвердили 90 стран и организаций. Окончательный список участников ожидается, по оценке швейцарских властей, к пятнице, 14 июня. Турция, Южная Африка и Бразилия еще не ответили по поводу участия, Китай заявил, что на саммит не поедет, а Россия на него изначально не была приглашена.

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хроника 839-го дня войны

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