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Война Восемьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июня читайте здесь.

Главные новости:

  • NHK: вывод российских войск из Украины не будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии — из-за участия стран, поддерживающих связи с Россией.
  • Белый дом снял запрет на поставки американского оружия «Азову». Он был введен шесть лет назад.
  • Минобороны России объявило о начале второго этапа учений ядерных сил - с участием Беларуси.
  • В Северной Осетии разбился Су-34. Экипаж погиб.

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступил протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), составленный на основателя «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрия Ицковича. Данные об этом в базе судов города накануне обнаружила «Медиазона».

Что стало поводом для протокола, неизвестно. Когда суд его рассмотрит, в карточке дела не уточняется.

  • В апреле Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт общественно-политического издания «Полит.ру» — одного из старейших сетевых изданий страны. 
  • Дмитрий Ицкович также владеет московскими рюмочными «Зинзивер» и «Дежурной рюмочной» и петербургскими заведениями «В бутылке» и «Залив».

Спикер оперативно-стратегической группировки войск Украины «Хортица» Назар Волошин опроверг в комментарии «Интерфакс — Украина» информацию о том, что войска РФ захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. Ранее об этом сообщил украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины.

«По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении», — заявил Волошин». Он подчеркнул, что российские войска не прекращают попыток штурмовать населенный пункт и наносить по нему удары из всех видов вооружения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий. 
Военнослужащий Нацгвардии Украины из бригады «Хартия» обстреливает позиции войск РФ из пушки-гаубицы Д-20 на линии фронта под Харьковом. 10 июня 2024 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Российские войска захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области, сообщил OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины.

По данным проекта, войска РФ также продвинулись в районе Новопокровского и Старомайорского. 10 июня Минобороны России объявило о захвате Старомайорского.

Власти аннексированного РФ Крыма выручили более 2,1 миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков, рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

  • Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в октябре 2022 года поручил провести национализацию имущества людей и организаций, «связанных с киевским режимом».
  • В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков. В их числе —Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута. В мае в Крыму национализировали квартиру семьи Зеленских в Ялте.
  • Власти Крыма обещали направить вырученные деньги на «на нужды спецоперации».

Сводка Генштаба ВСУ на 10:00 11 июня

  • За минувшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Войска РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины 62 авиационных удара и совершили более четырех тысяч обстрелов.
  • ВСУ поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также семь средств ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, радиолокационную станцию ​​россиян.
  • 11 июня по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. На харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска. На купянском направлении ВСУ отбивают две атаки противника в районе Берестового.
  • На лиманском направлении ВСУ отразили восемь попыток россиян улучшить тактическое положение. Войска РФ концентрируют свои усилия недалеко от Тернов. Там отражен один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.
  • На северском направлении успешно отражены пять попыток войск РФ продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. На краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один в районе Часова Яра отражен.
  • На покровском направлении украинские военные принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Войска РФ продолжают попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
  • На кураховском направлении российские военные дважды пытались штурмовать позиции ВСУ. Вблизи Парасковеевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки.
  • На гуляйпольском направлении войска РФ активизировались в районе Чаровного. Продолжается три боевых столкновения. На ореховском направлении российские военные предприняли четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

87-летняя мирная жительница ранена при обстреле Никополя Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По словам чиновника, войска РФ обстреляли город из артиллерии. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники и линия электропередачи.

При обстреле погибла мирная жительница города Горловки, который находится под контролем сил самопровозглашенной ДНР. О гибели женщины сообщил назначенный РФ мэр города Иван Приходько. Он обвинил в обстреле ВСУ.

По словам Приходько, под обстрел украинских военных утром 11 июня попал жилой массив «Строитель». Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.

В пресс-службе бригады «Азов» подтвердили «РБК-Украина», что смогут получать оружие от США. Представитель подразделения сообщил, что «Азов» прошел проверку и теперь имеет право на получение военной помощи от Вашингтона.

Ранее о том, что Белый дом снял запрет на поставки американского оружия «Азову», сообщала газета The Washington Post.

NHK: вывод российских войск из Украины не будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии — из-за участия стран, поддерживающих связи с Россией

В совместном заявлении по итогам саммита мира в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины — его исключили из-за участия стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией, пишет японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники NHK не уточнили, какие страны стали причиной исключения пункта о выводе российских войск.

В проекте заявления, с которым ознакомился NHK, перечислены три из десяти пунктов, предложенных в украинской «формуле мира»: безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех военнопленных и возвращение украинских детей, депортированных в Россию. NHK обращает внимание, что в проект также не включен пункт о восстановлении территориальной целостности Украины.

Также в проекте заявления говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира и подчеркивается важность участия России в дискуссиях, пишет NHK, не приводя конкретных формулировок.

  • О том, что Украина намерена вынести на саммит мира лишь три пункта «формулы мира», не включающие вывод российских войск, президент Украины Владимир Зеленский рассказал 25 мая в интервью журналистам из Центральной Азии. По его словам, эти три пункта объединяют все государства. «Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял Зеленский.

Ситуация в регионах Украины

  • За минувшие сутки войска РФ обстреляли территории 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Всего из различных видов вооружений были атакованы 45 населенных пунктов и 31 объект инфраструктуры.
  • В Харьковской области под обстрелы попали пять населенных пунктов, включая Харьков. Там при обстреле авиабомбами повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля. Один человек погиб, семеро ранены.
  • В Николаевской области под обстрелы за прошедшие сутки попали село Дмитровка Куцурубской общины, Гороховская община и акватория Очаковской общины. Люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственное здание.
  • В Днепропетровской области войска РФ вечером 10 июня атаковали дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Утром 11 июня Никополь подвергся повторной атаке. В городе повреждены инфраструктурный объект, три частных дома и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.
  • 10 июня войска РФ 548 раз ударили по Запорожской области, под обстрелы попали 10 населенных пунктов. Две женщины и мужчина ранены во время атаки по Пологовскому району.
  • За минувшие сутки в Херсонской области под российские обстрелы попали 14 населенных пунктов, включая Херсон. Войска РФ попали в жилые кварталы. Повреждены два многоэтажных дома и 15 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль. Один человек ранен.
  • Ночью и утром 11 июня войска РФ совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Лебединская, Белопольская, Краснопольская и Эсманская общины. О пострадавших и погибших не сообщается. 

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, собирается просить об отправке «в зону СВО для выполнения боевых задач».

Как сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский, защита бывшего командующего 58-й армией уже занялась подготовкой соответствующих документов. Он отметил, что в случае, если Попову разрешат отправиться «в зону СВО», Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование его уголовного дела.

подробности

В прошлом году издательство Individuum выпустило в России книгу немецкого журналиста Харальда Йенера «Волчье время». Йенер рассказывает, как вчерашние нацисты, их оппоненты и жертвы были вынуждены сообща строить новую страну — и почему, несмотря на все различия, они в этом преуспели. По просьбе «Медузы» главный редактор берлинского издания Schön Дмитрий Вачедин расспросил Йенера, какой была повседневная жизнь немцев после падения диктатуры — и что помогло им ужиться друг с другом (спойлер: ответ вам не понравится).

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Как бывшие враги могут сообща построить новую страну? Отвечает Харальд Йенер, автор книги «Волчье время» — о том, как нацисты и их противники научились жить бок о бок в послевоенной Германии

Читайте на «Медузе»

Как бывшие враги могут сообща построить новую страну? Отвечает Харальд Йенер, автор книги «Волчье время» — о том, как нацисты и их противники научились жить бок о бок в послевоенной Германии

Российские военные сбросили корректируемые авиабомбы на жилой квартал в Константиновке. Пять человек ранены

Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, войска РФ поздно вечером 10 июня нанесли авиаудар по городу Константиновка. По предварительным данным, российские военные сбросили на прифронтовой населенный пункт КАБ-500, попав по жилому микрорайону. Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. Там выбиты окна.

В результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения пять местных жителей. Мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу. У пострадавших диагностированы черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.

Ведомство начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Всего за минувшие сутки в результате атак российских войск погиб один житель Донецкой области, еще девять получили ранения, рассказал глава военной администрации Вадим Филашкин.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Зеленский заявил, что конференция объединит правительства, компании и организации для помощи Украине. «В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом», — добавил украинский лидер.

С Олафом Шольцом будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

Кроме того, Зеленский встретится с другими чиновниками ФРГ и посетит военную базу, где проходят обучение украинские военные. 

Власти США сняли запрет на поставку американского оружия украинскому «Азову», сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.

В нем говорится, что «Азов» прошел «проверку Лихи» — процедуру, названную в честь сенатора Патрика Лихи, который был автором законов, регулирующих предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям и запрещающих поставки в случае грубых нарушений прав человека.

По данным The Washington Post, отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что «Азов» мог бы эффективнее защищать «Азовсталь» в 2022 году, если бы у него был доступ к американскому оружию.

Подробности

Служба безопасности Украины сообщила, что проводит мероприятия по безопасности (контрразведывательные мероприятия) на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в том числе в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

Мероприятия проходят при участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев. Силовики осматривают территории и помещения «для выявления запрещенных к обороту предметов», а также проверяют граждан на территории правительственного квартала.

Отмечается, что мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения

Цель — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом.

В больнице Харькова умер 77-летний местный житель, пострадавший в результате обстрела города 10 июня, сообщили местные власти.

«В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели вытаскивали из-под завалов», — уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

  • 10 июня российские военные сбросили на Харьков управляемые бомбы. В Киевском районе города были повреждены частные дома. Семь человек пострадали.

Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений с тактическим ядерным оружием

«В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — заявили в ведомстве.

Минобороны РФ утверждает, что цель учений — «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

  • Российские войска начали первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в мае.
Читайте разбор «Медузы» об этих учениях

Российские власти пугают Запад учениями с тактическим ядерным оружием. Но ничего нового в таких учениях нет — просто раньше они проводились без информационных атак Почему Кремлю так важно заставить Запад поверить в риск ядерной эскалации?

Читайте разбор «Медузы» об этих учениях

Российские власти пугают Запад учениями с тактическим ядерным оружием. Но ничего нового в таких учениях нет — просто раньше они проводились без информационных атак Почему Кремлю так важно заставить Запад поверить в риск ядерной эскалации?

В Северной Осетии разбился Су-34. Экипаж погиб

В горах Алагирского района Северной Осетии при выполнении учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-34 Воздушно-космических сил России, сообщило Минобороны России.

Экипаж погиб, заявили в ведомстве. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы республики, на борту были два летчика.

В Минобороны предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Местные жители, пишет телеграм-канала Baza, видели крушение «неизвестного летательного аппарата» в горах. По их словам, около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.

  • Самолет такого же типа 17 октября 2022 года упал во дворе девятиэтажного жилого дома в Ейске в Краснодарском крае. Он выполнял полет с полным боекомплектом на борту. В результате падения начался пожар, погибли 15 человек, еще около 50 пострадали. Причиной крушения власти назвали попадание птиц в двигатели.

Здравствуйте! Начинается 839-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.