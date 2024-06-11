Война Восемьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступил протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), составленный на основателя «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрия Ицковича. Данные об этом в базе судов города накануне обнаружила «Медиазона».

Что стало поводом для протокола, неизвестно. Когда суд его рассмотрит, в карточке дела не уточняется.