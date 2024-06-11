Война Восемьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июня читайте здесь.
Главные новости:
- NHK: вывод российских войск из Украины не будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии — из-за участия стран, поддерживающих связи с Россией.
- Белый дом снял запрет на поставки американского оружия «Азову». Он был введен шесть лет назад.
- Минобороны России объявило о начале второго этапа учений ядерных сил - с участием Беларуси.
- В Северной Осетии разбился Су-34. Экипаж погиб.
В Дорогомиловский районный суд Москвы поступил протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), составленный на основателя «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрия Ицковича. Данные об этом в базе судов города накануне обнаружила «Медиазона».
Что стало поводом для протокола, неизвестно. Когда суд его рассмотрит, в карточке дела не уточняется.
- В апреле Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт общественно-политического издания «Полит.ру» — одного из старейших сетевых изданий страны.
- Дмитрий Ицкович также владеет московскими рюмочными «Зинзивер» и «Дежурной рюмочной» и петербургскими заведениями «В бутылке» и «Залив».
Спикер оперативно-стратегической группировки войск Украины «Хортица» Назар Волошин опроверг в комментарии «Интерфакс — Украина» информацию о том, что войска РФ захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. Ранее об этом сообщил украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины.
«По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении», — заявил Волошин». Он подчеркнул, что российские войска не прекращают попыток штурмовать населенный пункт и наносить по нему удары из всех видов вооружения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Российские войска захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области, сообщил OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины.
По данным проекта, войска РФ также продвинулись в районе Новопокровского и Старомайорского. 10 июня Минобороны России объявило о захвате Старомайорского.
Власти аннексированного РФ Крыма выручили более 2,1 миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков, рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
- Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в октябре 2022 года поручил провести национализацию имущества людей и организаций, «связанных с киевским режимом».
- В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков. В их числе —Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута. В мае в Крыму национализировали квартиру семьи Зеленских в Ялте.
- Власти Крыма обещали направить вырученные деньги на «на нужды спецоперации».
Сводка Генштаба ВСУ на 10:00 11 июня
- За минувшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Войска РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины 62 авиационных удара и совершили более четырех тысяч обстрелов.
- ВСУ поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также семь средств ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, радиолокационную станцию россиян.
- 11 июня по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. На харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска. На купянском направлении ВСУ отбивают две атаки противника в районе Берестового.
- На лиманском направлении ВСУ отразили восемь попыток россиян улучшить тактическое положение. Войска РФ концентрируют свои усилия недалеко от Тернов. Там отражен один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.
- На северском направлении успешно отражены пять попыток войск РФ продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. На краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один в районе Часова Яра отражен.
- На покровском направлении украинские военные принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Войска РФ продолжают попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
- На кураховском направлении российские военные дважды пытались штурмовать позиции ВСУ. Вблизи Парасковеевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки.
- На гуляйпольском направлении войска РФ активизировались в районе Чаровного. Продолжается три боевых столкновения. На ореховском направлении российские военные предприняли четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
87-летняя мирная жительница ранена при обстреле Никополя Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По словам чиновника, войска РФ обстреляли город из артиллерии. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники и линия электропередачи.
При обстреле погибла мирная жительница города Горловки, который находится под контролем сил самопровозглашенной ДНР. О гибели женщины сообщил назначенный РФ мэр города Иван Приходько. Он обвинил в обстреле ВСУ.
По словам Приходько, под обстрел украинских военных утром 11 июня попал жилой массив «Строитель». Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.
В пресс-службе бригады «Азов» подтвердили «РБК-Украина», что смогут получать оружие от США. Представитель подразделения сообщил, что «Азов» прошел проверку и теперь имеет право на получение военной помощи от Вашингтона.
Ранее о том, что Белый дом снял запрет на поставки американского оружия «Азову», сообщала газета The Washington Post.
NHK: вывод российских войск из Украины не будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии — из-за участия стран, поддерживающих связи с Россией
В совместном заявлении по итогам саммита мира в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины — его исключили из-за участия стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией, пишет японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники NHK не уточнили, какие страны стали причиной исключения пункта о выводе российских войск.
В проекте заявления, с которым ознакомился NHK, перечислены три из десяти пунктов, предложенных в украинской «формуле мира»: безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех военнопленных и возвращение украинских детей, депортированных в Россию. NHK обращает внимание, что в проект также не включен пункт о восстановлении территориальной целостности Украины.
Также в проекте заявления говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира и подчеркивается важность участия России в дискуссиях, пишет NHK, не приводя конкретных формулировок.
- О том, что Украина намерена вынести на саммит мира лишь три пункта «формулы мира», не включающие вывод российских войск, президент Украины Владимир Зеленский рассказал 25 мая в интервью журналистам из Центральной Азии. По его словам, эти три пункта объединяют все государства. «Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял Зеленский.
Ситуация в регионах Украины
- За минувшие сутки войска РФ обстреляли территории 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Всего из различных видов вооружений были атакованы 45 населенных пунктов и 31 объект инфраструктуры.
- В Харьковской области под обстрелы попали пять населенных пунктов, включая Харьков. Там при обстреле авиабомбами повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля. Один человек погиб, семеро ранены.
- В Николаевской области под обстрелы за прошедшие сутки попали село Дмитровка Куцурубской общины, Гороховская община и акватория Очаковской общины. Люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственное здание.
- В Днепропетровской области войска РФ вечером 10 июня атаковали дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Утром 11 июня Никополь подвергся повторной атаке. В городе повреждены инфраструктурный объект, три частных дома и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.
- 10 июня войска РФ 548 раз ударили по Запорожской области, под обстрелы попали 10 населенных пунктов. Две женщины и мужчина ранены во время атаки по Пологовскому району.
- За минувшие сутки в Херсонской области под российские обстрелы попали 14 населенных пунктов, включая Херсон. Войска РФ попали в жилые кварталы. Повреждены два многоэтажных дома и 15 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль. Один человек ранен.
- Ночью и утром 11 июня войска РФ совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Лебединская, Белопольская, Краснопольская и Эсманская общины. О пострадавших и погибших не сообщается.
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, собирается просить об отправке «в зону СВО для выполнения боевых задач».
Как сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский, защита бывшего командующего 58-й армией уже занялась подготовкой соответствующих документов. Он отметил, что в случае, если Попову разрешат отправиться «в зону СВО», Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование его уголовного дела.
В прошлом году издательство Individuum выпустило в России книгу немецкого журналиста Харальда Йенера «Волчье время». Йенер рассказывает, как вчерашние нацисты, их оппоненты и жертвы были вынуждены сообща строить новую страну — и почему, несмотря на все различия, они в этом преуспели. По просьбе «Медузы» главный редактор берлинского издания Schön Дмитрий Вачедин расспросил Йенера, какой была повседневная жизнь немцев после падения диктатуры — и что помогло им ужиться друг с другом (спойлер: ответ вам не понравится).
Российские военные сбросили корректируемые авиабомбы на жилой квартал в Константиновке. Пять человек ранены
Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, войска РФ поздно вечером 10 июня нанесли авиаудар по городу Константиновка. По предварительным данным, российские военные сбросили на прифронтовой населенный пункт КАБ-500, попав по жилому микрорайону. Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. Там выбиты окна.
В результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения пять местных жителей. Мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу. У пострадавших диагностированы черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.
Ведомство начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Всего за минувшие сутки в результате атак российских войск погиб один житель Донецкой области, еще девять получили ранения, рассказал глава военной администрации Вадим Филашкин.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Зеленский заявил, что конференция объединит правительства, компании и организации для помощи Украине. «В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом», — добавил украинский лидер.
С Олафом Шольцом будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.
Кроме того, Зеленский встретится с другими чиновниками ФРГ и посетит военную базу, где проходят обучение украинские военные.
Власти США сняли запрет на поставку американского оружия украинскому «Азову», сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.
В нем говорится, что «Азов» прошел «проверку Лихи» — процедуру, названную в честь сенатора Патрика Лихи, который был автором законов, регулирующих предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям и запрещающих поставки в случае грубых нарушений прав человека.
По данным The Washington Post, отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что «Азов» мог бы эффективнее защищать «Азовсталь» в 2022 году, если бы у него был доступ к американскому оружию.
Служба безопасности Украины сообщила, что проводит мероприятия по безопасности (контрразведывательные мероприятия) на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в том числе в правительственном квартале и на прилегающих территориях.
Мероприятия проходят при участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев. Силовики осматривают территории и помещения «для выявления запрещенных к обороту предметов», а также проверяют граждан на территории правительственного квартала.
Отмечается, что мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения
Цель — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.
Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом.
В больнице Харькова умер 77-летний местный житель, пострадавший в результате обстрела города 10 июня, сообщили местные власти.
«В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели вытаскивали из-под завалов», — уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.
- 10 июня российские военные сбросили на Харьков управляемые бомбы. В Киевском районе города были повреждены частные дома. Семь человек пострадали.
Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений с тактическим ядерным оружием
«В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — заявили в ведомстве.
Минобороны РФ утверждает, что цель учений — «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».
- Российские войска начали первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в мае.
В Северной Осетии разбился Су-34. Экипаж погиб
В горах Алагирского района Северной Осетии при выполнении учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-34 Воздушно-космических сил России, сообщило Минобороны России.
Экипаж погиб, заявили в ведомстве. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы республики, на борту были два летчика.
В Минобороны предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
Местные жители, пишет телеграм-канала Baza, видели крушение «неизвестного летательного аппарата» в горах. По их словам, около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.
- Самолет такого же типа 17 октября 2022 года упал во дворе девятиэтажного жилого дома в Ейске в Краснодарском крае. Он выполнял полет с полным боекомплектом на борту. В результате падения начался пожар, погибли 15 человек, еще около 50 пострадали. Причиной крушения власти назвали попадание птиц в двигатели.
Здравствуйте! Начинается 839-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.