Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении актрисы Яны Трояновой, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что поводом для проверки послужила опубликованная в СМИ видеозапись, на которой актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». Речь идет об интервью, которое Троянова дала «Новой газете Европа».

Отвечая на один из вопросов, актриса отметила, что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят: „Хороший русский — мертвый русский“», — сказала Троянова.

Интервью вышло 9 июня, вскоре на него обратили российские власти. В частности, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что обратилась в СК РФ с просьбой проверить высказывания Трояновой. В то же время депутат Виталий Милонов призывал запретить актрисе въезд в страну, а депутат Султан Хамзаев назвал Троянову «психически больным человеком».

В ноябре 2023 года Минюст внес Яну Троянову в список «иноагентов». Перед этим актриса дала интервью Юрию Дудю, в котором высказалась против войны в Украине, заявила о поддержке Алексея Навального и рассказала о своем отъезде из России. Вскоре после этого сериал «Ольга» с Трояновой в главной роли исчез из стримингового сервиса ТНТ.