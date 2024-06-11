Mash и Baza сообщили о смерти бывшего мэра Купянска, на которого несколько дней назад совершили покушение. Ранее эта информация появилась в фейковом аккаунте его матери во «ВКонтакте»

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, которого власти Украины обвинили в государственной измене, умер в больнице. Об этом сообщили телеграм-каналы Mash и Baza, не уточняя источник информации.

Mash пишет, что бывший мэр умер в московской больнице, не приходя в сознание. Многие другие российские и украинские СМИ в новости о смерти Мацегоры сослались на пост, как утверждается, его матери, в котором говорится, что ее сын умер «вчера, 10 мая 2024 года» (пост появился незадолго до сообщений Baza и Mash). Других публикаций на странице Людмилы Мацегоры нет. Официально о смерти бывшего мэра Купянска не сообщалось.

Обновление. «Медиазона» выяснила, что пост о смерти Мацегоры, якобы написанный от лица его матери, был опубликован на странице, которую недавно переименовали. Согласно истории аккаунта, как минимум в конце апреля у него было имя Nik Bondar. На основании этого издание сделало вывод, что этот аккаунт — фейковый.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что на бывшего мэра Купянска было совершено покушение в Старом Осколе в Белгородской области. О покушении также писали российские телеграм-каналы. В частности, Mash утверждал, что в Мацегору стреляли возле его дома, после чего его экстренно перевезли в Москву в тяжелом состоянии.

Мэром Купянска Геннадий Мацегора стал в 2020 году. В ГУР утверждают, что после вторжения российских войск в Украину он «добровольно пошел на полное сотрудничество» с Россией, а в июне 2022 года «подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации». По данным спецслужбы, после освобождения Купянска силами ВСУ Мацегора бежал в Россию, где к нему приставили «усиленную охрану». Телеграм-канал Mash писал, что в последнее время бывший мэр работал директором спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.

В конце февраля 2022 года Генпрокуратура Украины обвинила Мацегору в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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