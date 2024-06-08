Украинская разведка и российские телеграм-каналы сообщили о покушении на экс-мэра Купянска в Белгородской области. В Украине его обвиняют в госизмене

В Белгородской области в городе Старый Оскол совершено покушение на бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

О покушении на Мацегору также пишут российские телеграм-каналы Mash и Shot.

Mash утверждает, что в Мацегору стреляли у его дома в Старом Осколе, он выжил. Его экстренно госпитализировали в Москву. Его состояние оценивается как тяжелое. По данным канала, в последнее время Мацегора работал директором спортивного комплекса «Георгиевский».

Украинская разведки утверждает, что после вторжения российских войск Мацегора «добровольно пошел на полное сотрудничество» с Россией, а в июне 2022 года «подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации». После того, как ВСУ освободили Купянск, Мацегора, по утверждению ГУР, «сбежал с россиянами в Белгородскую область», где к нему приставили «усиленную охрану».

В конце февраля 2022 года Генпрокуратура Украины обвинила Мацегору в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене. Как напоминает «Громадське», Мацегора — член пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэром Купянска он стал в 2020 году. В обращении к жителям Купянска, которое было опубликовано 28 февраля 2022 года, Мацегора заявил, что его главной задачей было «не допустить боевых действий в городе и жертв».