В Северной Осетии разбился Су-34, экипаж погиб

В горах Алагирского района Северной Осетии при выполнении учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-34 Воздушно-космических сил России, сообщило Минобороны.

Экипаж погиб, заявили в ведомстве. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы республики, на борту были два летчика.

В Минобороны предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

По данным телеграм-канала Baza, местные жители видели крушение «неизвестного летательного аппарата» в горах. По их словам, около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.

Самолет такого же типа 17 октября 2022 года упал во дворе девятиэтажного жилого дома в Ейске в Краснодарском крае. Он выполнял полет с полным боекомплектом на борту. В результате падения начался пожар, погибли 15 человек, еще около 50 пострадали. Причиной крушения власти назвали попадание птиц в двигатели.