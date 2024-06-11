Минобороны России начало второй этап учений с тактическим ядерным оружием. В ходе него будут отработаны «вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Беларуси к боевому применению тактического ядерного оружия», говорится в заявлении ведомства.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения тактического ядерного оружия России и Беларуси «в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

В начале мая 2024 года Минобороны России объявило о проведении учений с нестратегическим (тактическим) ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада. 9 мая Владимир Путин заявил, что на втором этапе к учениям присоединятся белорусские военные. «Мы ничего особенного не делаем. Мы готовимся, тренируемся. Мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века», — говорил Лукашенко, комментируя присоединение белорусских военных к учениям.

21 мая в Южном военном округе начался первый этап учений. В его рамках военные отработали получение учебных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к ракетным пускам. Кроме этого, военные отработали снаряжение учебными боевыми частями гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.

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