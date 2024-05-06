Минобороны России объявило о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада
Генштаб Минобороны России по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач», сообщили в ведомстве.
В ходе учений Минобороны планирует отработать вопросы «подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим) в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.
Учения будут проведены «в ближайшее время». В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не сообщается.
В конце февраля 2024 года газета Financial Times рассказала о получении секретных документов, касающихся российского тактического ядерного оружия. В них говорилось, что порог его применения Россией ниже, чем официально заявляют российские власти — военные могут использовать тактическое ядерное оружие в случае вторжения войск Китая, а также чтобы «сдержать государства от агрессии… или эскалации военных конфликтов».