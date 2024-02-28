Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Министерство обороны РФ

Порог применения Россией ниже, чем официально заявляют власти РФ, следует из утекших материалов российских военных, которые получила газета Financial Times.

Журналисты издания получили от источников на Западе 29 секретных документов, подготовленных в 2008–2014 годах. Это сценарии военных игр и презентации для офицеров Военно-морского флота, в которых описаны принципы применения ядерного оружия. Эксперты, проверившие документы, считают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

«Это первый раз, когда мы видим подобные документы в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог для применения ядерного оружия довольно низок, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами», — заявил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Согласно материалам, Восточный военный округ России в ходе военных игр неоднократно репетировал вторжение войск Китая. В одном из сценариев, как пишет FT, Россия (представлена как «Северная Федерация») готова применить тактическое ядерное оружие против Китая (представлен как «Юг»), если армия противника начнет вторую волну наступления. «Главнокомандующий отдал приказ… применить ядерное оружие… в случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления „Юга“ на направлении главного удара», — сказано в документе.

В МИД Китая заявили FT, что между двумя странами действует Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который «юридически закрепил концепцию вечной дружбы и невраждебности». В договоре сказано, что «стороны подтверждают обязательства не применять первыми друг против друга ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать ядерные ракеты». В Кремле не ответили на запрос о комментарии.

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Критерии возможного применения ядерного оружия также описаны в учебной презентации для офицеров ВМС России, не связанной с военными играми. К ним относятся высадка войск противника на территории РФ, поражение российских войск, развернутых на границе, а также неминуемое нападение противника с использованием обычных вооружений. В презентации порог применения ядерного оружия определен как совокупность факторов, при которых потери войск России «необратимо приведут к их неспособности остановить крупную вражескую агрессию», что станет «критической ситуацией для государственной безопасности России».

В материалах утечки говорится, что Россия может применить ядерное оружие, если будут уничтожены 20% подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% атомных подлодок, три крейсера, три аэродрома или при условии, что по основным и резервным береговым командным центрам нанесут одновременный удар.

Согласно документам, российские военные могут использовать тактическое ядерное оружие, чтобы «сдержать государства от агрессии… или эскалации военных конфликтов», «пресечь агрессию» или предотвратить поражение российских войск, а также повысить эффективность военно-морского флота.

Старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте вооруженных сил Джек Уотлинг считает, что документы призваны подготовить российские войска к ситуациям, в которых России понадобится применить ядерное оружие. Но, по словам эксперта, эти документы не следует расценивать как правила применения такого оружия.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк считает, что у России, вероятно, будет более высокий порог применения тактического ядерного оружия против Украины, у которой нет своего ядерного оружия и которая не может провести масштабное наземное вторжение.

Альберк добавил, что власти России рассматривают потенциальный ядерный удар по Китаю или США как «отрезвляющий», а ядерный удар по Украине, вероятно, приведет к эскалации конфликта и прямому вмешательству США или Великобритании. «Это, несомненно, последнее, чего хочет Путин», — сказал Альберк.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия. Так, он говорил, что Россия «теоретически» может использовать ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы государству. По данным Financial Times, три ядерные державы НАТО — США, Великобритания и Франция — заявили властям России, что нанесут удар по российским силам обычным оружием, если российские войска применят тактическое ядерное оружие. Глава КНР Си Цзиньпин также предупреждал президента РФ о недопустимости использования ядерного оружия в Украине.

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