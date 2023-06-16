Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Петербургском экономическом форуме, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. По его утверждению, Россию «склоняют» к сокращению этого арсенала, но она не собирается его сокращать.

У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом, и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят.

Кроме того, президент добавил, что Россия «теоретически» может использовать ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы для государства. Также Путин отметил, что рассуждения на тему применения подобного оружия снижаю порог его применения.

Российские власти после начала полномасштабной войны в Украине неоднократно говорили о возможности применения ядерного оружия. В частности, президент России Владимир Путин прямо в день начала вторжения пообещал, что тех, кто решит вмешаться в происходящее, ждет ответ, с которым они «в своей истории еще никогда не сталкивались». После этого президент еще несколько раз возвращался к теме ядерного оружия. Например, в сентябре Путин заявил, что российские власти «не блефуют», когда обещают использовать все имеющиеся средства в случае угрозы территориальной целостности России.

В феврале 2023 Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре с США о сокращении стратегических вооружений, который устанавливал, что каждая из стран может иметь только ограниченное количество ядерных боеголовок и баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

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