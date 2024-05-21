Минобороны России объявило о начале учений с тактическим ядерным оружием

Российские войска начали в Южном военном округе первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны России.

В рамках этого этапа ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также снаряжение ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам, уточняет Минобороны России.

Подразделения авиации Воздушно-космических сил России в ходе учений, в свою очередь, отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями «авиационных средств поражения», в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны в своем заявлении еще раз отметило, что учения проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

О подготовке к проведению учений Генштаб Минобороны России объявил 6 мая. В ходе учений планировалось отработать «подготовку и применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим) в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России. Дата начала учений не сообщалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая заявил, что они пройдут «в соответствующие сроки».

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