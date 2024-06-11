В Дании задержали гражданку РФ по подозрению в связях с российской разведкой

В Дании правоохранительные органы задержали проживающую в этой стране гражданку России по подозрению в связях с российской разведкой, сообщает Danmarks Radio.

Задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов».

Несколько дней назад в местных СМИ было опубликовано расследование в отношении российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как утверждали авторы расследования со ссылкой на данные европейских спецслужб, на деньги фонда, который связан с российскими силовиками, ведется пропагандистская кампания, целью которой является создание историй о дискриминации русскоязычных в Европе. По мнению разведки, это делается для последующего оправдания прямого вмешательства во внутренние дела других стран.

Россиянке предъявлены уголовные обвинения — ей инкриминируют обеспечение иностранной спецслужбе возможности действовать в Дании. Ожидается, что после допроса ее отпустят.

Посол России в Дании Владимир Барбин назвал инцидент «наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб» и заявил, что дипмиссия потребует незамедлительного освобождения женщины.

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