Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по шпионской сети России в Европе. Financial Times опубликовала статью о том, как Москва ведет разведку новыми методами

Самолет с российскими дипломатами, высланными из Болгарии, перед вылетом из Софии. 3 июля 2022 года Vassil Donev / EPA / Scanpix / LETA

Вторжение в Украину в 2022 году очень сильно затруднило работу российской разведки в Европе. В общей сложности после начала полномасштабной войны из ЕС были высланы 600 дипломатов, из которых около 400 считались сотрудниками спецслужб, действующими под дипломатическим прикрытием. Однако с тех пор, пишет Financial Times, российские разведслужбы смогли перегруппироваться и модернизировать свою деятельность.

Как отмечает издание, ФСБ, и СВР удалось частично компенсировать разрушенную шпионскую сеть в Европе даже на фоне более пристального внимания к россиянам на континенте.

Основным ноу-хау Москвы стало более широкое использование прокси-группировок, которые состоят из граждан других стран, привлеченных из политики, бизнеса или организованной преступности. Как рассказал один из источников FT, эти люди зачастую могут не знать, что работают именно на российские спецслужбы — они просто выполняют полученные задания за деньги.

В качестве примера такой операции издание называет побег Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, из-под домашнего ареста в Италии. По версии властей, побег под руководством российской разведки организовала одна из сербских преступных группировок, предполагаемый организатор получил за это около 50 тысяч евро.

Побег Артема Усса Губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку. Недавно его сын сбежал из-под домашнего ареста в Италии После побега губернатор публично благодарил Путина

Использование таких людей имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, говорят собеседники FT, это дает возможность России отрицать свою связь с агентами в случае их раскрытия. Они также могут быть более эффективными, чем «традиционные» шпионы, — в таких делах, как кража коммерческих тайн, взлом компьютерных сетей или создание схем для обхода санкций. С другой стороны, такие агенты могут небрежно относиться к правилам конспирации, а их эффективность в общем случае намного ниже, чем у кадровых сотрудников.

Еще одна сложность — таких агентов трудно контролировать без кураторов на местах. Сеть кураторов, как считают аналитики, Россия строит заново — сейчас ГРУ начала активно вербовать сотрудников без военного бэкграунда, чтобы им было легче разработать легенды, что позволило бы им осесть на постоянной основе в европейских странах, не вызывая подозрений.

При этом «традиционный» метод ведения разведки — через агентов, действующих под дипломатическим прикрытием, — Россия все еще продолжает использовать в некоторых странах Европы, таких как Швейцария и Австрия. По оценкам австрийских спецслужб, в посольствах в этих странах до сих пор действуют около 150 агентов. Один из собеседников FT заявил, что почти треть разведывательных операций России в Европе теперь координируется из Вены и Женевы.

Помимо этого, пишет FT, Россия усилила свои шпионские базы в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а несколько высланных из ЕС предполагаемых агентов теперь работают в Сербии.

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