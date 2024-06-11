Юриста Илью Новикова заочно приговорили к восьми с половиной годам за «фейки» о российской армии
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил юриста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщает Sotavision.
Новикова признали виновным в распространении «фейков» о российской армии из-за интервью, в котором он говорил об убийствах российскими военными мирных жителей Бучи.
Адвокат Леонид Соловьев, представляющий Новикова, попросил передать суду слова своего подзащитного: ему безразлично решение суда и обжаловать приговор он не будет.
С 2021 года Новиков живет в Киеве. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он вступил в территориальную оборону.
В России против Новикова также заведено дело по статье о государственной измене, он объявлен в розыск. Помимо этого, Новикова объявили «иностранным агентом».