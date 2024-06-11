Глава Еврокомиссии: Украина в июле получит полтора миллиарда евро доходов от российских активов

Украина получит 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов в июле. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции в Берлине она уточнила, что 10% от этой суммы пойдут на восстановление Украины, а большая часть — на оборонительные нужды страны, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, до конца июня Украина получит еще 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.

В середине мая страны Евросоюза утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Согласно этому плану, в 2024 году Украина получит до трех миллиардов евро, 90% из которых пойдут на военные нужды страны. Ожидается, что активы будут ежегодно приносить около пяти миллиардов евро, при этом Украина будет получать помощь дважды в год.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Большая часть средств хранится в Евросоюзе.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, который предусматривает возможность конфискации российских активов, находящихся в США, в том числе запрет на их разморозку, а также по обеспечению компенсации Украине с использованием замороженных активов и об их использовании для восстановления страны. Через месяц президент России Владимир Путин подписал указ «о специальном порядке компенсации ущерба», причиненного РФ и Центробанку страны «в связи с недружественными действиями» США. Он дает возможность использовать находящееся на территории России движимое и недвижимое имущество США или граждан страны, принадлежащие им ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний.