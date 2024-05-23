Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов

Президент России Владимир Путин подписал указ «о специальном порядке компенсации ущерба», причиненного РФ и Центробанку страны «в связи с недружественными действиями» США. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Для компенсации ущерба может быть использовано находящееся на территории России движимое и недвижимое имущество США или граждан страны, принадлежащие им ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний, а также «имущественные права, принадлежащие США или лицам США».

Согласно указу, правообладатель из РФ в лице государства или ЦБ может обратиться в российский суд для установления, как он считает, незаконного изъятия имущества со стороны США. Если российский суд решит, что было совершено неправомерное изъятие имущества со стороны государственных или судебных органов США, то он должен направить собранные сведения в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Комиссия определит, какое имущество может быть использовано для выплаты причиненного ущерба «с учетом принципа соразмерности».

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. Он предусматривает возможность конфискации российских активов, находящихся в США, в том числе запрет на их разморозку, а также по обеспечению компенсации Украине с использованием замороженных активов и об их использовании для восстановления страны. По данным Конгресса США, у американских финансовых институтов хранится 4-5 миллиардов долларов активов российского ЦБ.