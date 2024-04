Байден подписал закон о военной помощи Украине. Поставку Вашингтон начнет «в ближайшие часы»

Президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, сообщил он на брифинге в Белом доме.

«Это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира — и это имеет важное значение», — сказал Байден.

По его словам, подписание закона повысит безопасность не только для Америки, но и для всего мира, а союзникам США обеспечит жизненно важную поддержку и возможность защитить себя.

Президент США добавил, что Вашингтон начнет поставку военной помощи в Киев «в ближайшие часы». «Мы начнем отправлять в Украину боеприпасы для систем ПВО, оборудование для артиллерии, для ракетных систем, для армейской техники», — уточнил Байден.

Законопроект о национальной безопасности конгресс США не мог принять с осени из-за внутренних разногласий: республиканцы отказывались одобрять законопроект из-за отсутствия в нем мер по охране американской границы. Законопроект предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов на военную помощь Украине, а также 26 миллиардов долларов помощи Израилю и помощь Тайваню.

20 апреля 2024 года законопроект одобрила палата представителей США. Спустя четыре дня его одобрил и сенат. Подпись Байдена оставалась финальным этапом для принятия закона. The Washington Post писала, что после принятия потребуется менее недели, чтобы часть оружия достигла поля боя. The New York Times отмечал, что часть вооружений может поступить относительно быстро, но украинское командование и военные аналитики считают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать влияние на ход боевых действий.

что думают о военной помощи сша в киеве

«Решит ли эта помощь все наши проблемы? Нет» США собираются выделить Украине 61 миллиард долларов. Это поможет остановить российскую армию? Отвечает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк

