Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов Палаты представителей от обеих партий и спикера Конгресса за одобрение «жизненно важного» законопроекта.

Члены нижней палаты Конгресса США одобрили законопроект о выделении военной помощи Украине. В поддержку законопроекта проголосовали 311 конгрессменов, против было подано 112 голосов.

Одобренный документ предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов.

Из этой суммы около 23 миллиарда долларов предназначены для пополнения американских запасов оружия, 11 миллиардов долларов — на финансирование операций США в регионе, еще около 14 миллиардов — на покупку современных систем вооружения и обороны. Непосредственно на вооружения для Украины выделяется 23,2 миллиарда долларов.

Кроме того, документ обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако глава Белого дома может отложить это решение, если сочтет, что передача ракет может навредить интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Документ должен пройти голосование в Сенате, после чего его подпишет президент США.

Конгресс США с прошлой осени не мог одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами. Пакет военной помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который республиканцы отказывались принять из-за отсутствия в нем мер по охране американской границы.

В апреле вместо одного законопроекта были представлены проекты отдельных законов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также законопроект о национальной безопасности США, касающийся использования замороженных российских активов для помощи Украине, блокировки тикток и новых санкций в отношении Ирана.