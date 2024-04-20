Конгресс США принял законопроект, позволяющий заблокировать тикток и использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине, ввести новые санкции в отношении Ирана и заблокировать тикток, сообщает CNN.

«За» проголосовали 360 конгрессменов, против было подано 58 голосов.

Это один из законопроектов, которые Конгресс рассматривает 20 апреля. Члены Палаты представителей также голосуют за законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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