Конгресс США принял законопроект, позволяющий заблокировать тикток и использовать замороженные активы РФ для помощи Украине
Источник: CNN
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине, ввести новые санкции в отношении Ирана и заблокировать тикток, сообщает CNN.
«За» проголосовали 360 конгрессменов, против было подано 58 голосов.
Это один из законопроектов, которые Конгресс рассматривает 20 апреля. Члены Палаты представителей также голосуют за законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.