Сенат США одобрил законопроект о военной помощи Украине

Сенат США одобрил выделение дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиардов долларов, сообщает телеканал CNN. На помощь Украине предназначен почти 61 миллиард из этой суммы.

Пакет поддержали 79 сенаторов, 18 проголосовали против. Теперь для вступления этого решения в силу нужна только подпись президента США Джо Байдена. Сам президент сообщил, что сделает это 24 апреля. «Я подпишу этот закон как только он окажется у меня на столе, чтобы начать отправку вооружений Украине на этой неделе», — заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов за принятое решение. «Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира», — заявил Зеленский. Он также отметил, что с нетерпением ждет подписания законопроекта Байденом и передачи следующего пакета военной помощи.

«Дальнобойные средства Украины, артиллерия и ПВО — это крайне важные инструменты скорейшего восстановления справедливого мира», — подчеркнул президент Украины.

В одобренный пакет также входит четвертый документ, касающийся использования замороженных российских активов, блокировки тикток и введения новых санкций.

Конгресс США с осени 2023 года не мог согласовать выделение средств для Украины из-за разногласий между республиканцами и демократами. Пакет военной помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США.

В апреле вместо одного законопроекта были представлены проекты отдельных законов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также законопроект о национальной безопасности США. 20 апреля эти документы одобрила нижняя палата конгресса.

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