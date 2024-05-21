ЕС согласовал план по использованию замороженных российских активов. Украина получит три миллиарда евро в 2024 году
Страны Евросоюза утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
По его словам, такое решение позволит Украине получить в 2024 году до трех миллиардов евро, 90% из которых пойдут на военные нужды страны.
«Россия должна заплатить за ущерб, который нанесла своей агрессивной войной», — добавил министр.
Как пишет Bloomberg, план ЕС подразумевает передачу Украине доходов, полученных после 15 февраля. Средства, полученные до этой даты, будут сохранены в бельгийском депозитарии Euroclear для покрытия любых рисков, связанных, например, с судебными исками в России.
Ожидается, что активы будут ежегодно приносить около пяти миллиардов евро, при этом Украина будет получать помощь дважды в год.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Большая часть средств хранится в Евросоюзе.
Власти ЕС обсуждали возможность использования замороженных активов как минимум с осени 2022 года. Канцлер Германии Олаф Шольц в мае 2024 года сообщил, что страны ЕС пришли к соглашению по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные нужды Украины.