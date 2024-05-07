Шольц: в ЕС договорились использовать доходы от российских активов на военные нужды Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе пришли к соглашению по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии, Литвы и Эстонии в Риге.

По его словам, договоренность об этом находится на финальной стадии согласования.

«У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать незапланированные доходы от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. И мы пришли к соглашению, которое находится в стадии завершения, о том, что мы хотим использовать 90% этих средств на украинские оборонные цели», — сказал Шольц.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро российского Центробанка. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций. Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года. В марте 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что представил Совету ЕС инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов. Он предложил направить 90% доходов в Европейский фонд мира, из которого сейчас выделяются деньги на военную помощь Украине.

Financial Times писала, что страны «Большой семерки» больше не рассматривают возможность конфискации активов российского ЦБ, несмотря на то, что на этом настаивает Украина. Вместо этого G7 изучает альтернативные способы получения прибыли от российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы по конфискации российских активов, говорил, что «лица, которые будут иметь отношения к принятию таких решений, <…> станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

Читайте также

Запад не смог договориться о помощи Украине до Нового года — и вновь обсуждает конфискацию в пользу Киева резервов российского ЦБ. Это правда возможно? И чем на такие действия ответят российские власти?

Читайте также

Запад не смог договориться о помощи Украине до Нового года — и вновь обсуждает конфискацию в пользу Киева резервов российского ЦБ. Это правда возможно? И чем на такие действия ответят российские власти?