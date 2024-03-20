Песков пообещал «судебные преследования на десятилетия» европейским странам в случае передачи Украине процентов от российских активов

Изъятие доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины приведет для Евросоюза к «неизбежному ущербу». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Лица, которые будут иметь отношения к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, естественно станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил мнение, что европейцы «прекрасно отдают себе отчет в том какой ущерб могут принести и для их экономики и для их имиджа, как надежного гаранта неприкосновенности собственности».

Страны ЕС в конце января договорились передавать прибыль, которую генерируют замороженные российские активы, на поддержку Украины.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 марта заявил, что подготовил план, предусматривающий отправку 90% доходов от замороженных активов на закупку вооружений для Украины, а еще 10% — перечислять в бюджет ЕМ и использовать для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Для конфискации собственно активов, как считают в Евросоюзе, юридических оснований нет.