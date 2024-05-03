Financial Times: cтраны G7 отказались от идеи конфискации замороженных российских активов

G7 больше не рассматривают возможность конфискации активов российского Центробанка, замороженных с начала полномасштабной войны, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников стран «Большой семерки».

Собеседники FT говорят, что вопрос конфискации «больше не обсуждается», несмотря на то, что на этом варианте продолжает настаивать Украина. Отказ от конфискации, пишет FT, также лоббировали Индонезия и Саудовская Аравия, обеспокоенные будущим собственных резервов, хранящихся на Западе.

Вместо конфискации страны «Большой семерки» изучают альтернативные способы получения прибыли от российских активов. В качестве одного из них фигурировала предложенная Бельгией идея выпуска облигаций под залог самих активов, но от нее в конечном итоге также отказались, поскольку этот план приведет к тем же проблемам, что и полная конфискация.

Белый дом предлагает выделить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредита или облигаций, обеспеченных будущими прибылями от замороженных активов. Но у Евросоюза, как пишет FT, другой план: использовать большую часть прибыли в первую очередь при совместных закупках оружия для Украины.

Однако собеседник FT из числа европейских чиновников предупреждает, что если война закончится в ближайшем будущем, такой план будет проблемным, поскольку долгосрочные обязательства должны быть подкреплены самими активами, а это может оказаться «сложным и дорогостоящим».

По мнению еще одного источника FT, немецкого чиновника, если когда-нибудь состоятся мирные переговоры, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы и взамен согласится пойти на территориальные уступки. «Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы», — предупреждает он.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро российского Центробанка. Большая часть этих денег (около 190 миллиардов евро) находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear и только около пяти миллиардов в США.

Президент США Джо Байден оказывает давление на союзников, чтобы те конфисковали замороженные российские активы, но крупнейшие европейские страны не видят правовых основ для этого и опасаются, что конфискация, во-первых, создаст прецедент, а во-вторых, отразится на стабильности евро. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет бессрочно оспаривать в судах конфискацию активов, что «повлечет серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет».

Российские средства, хранящиеся в бельгийском депозитарии, реинвестируются и уже принесли прибыль в размере 3,85 миллиарда евро после уплаты налога.

возможна ли вообще конфискация

Запад не смог договориться о помощи Украине до Нового года — и вновь обсуждает конфискацию в пользу Киева резервов российского ЦБ. Это правда возможно? И чем на такие действия ответят российские власти?

возможна ли вообще конфискация

Запад не смог договориться о помощи Украине до Нового года — и вновь обсуждает конфискацию в пользу Киева резервов российского ЦБ. Это правда возможно? И чем на такие действия ответят российские власти?