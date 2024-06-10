Война Восемьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Азовском море украинские беспилотники атаковали буксир и баржу.
- В Шебекино три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ.
- Екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, приговорили к трем годам колонии-поселения.
90 стран и организаций подтвердили свое участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии
Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд.
Около половины участников, по ее словам, будут представлены на уровне глав государств и правительств. Среди них, в частности, будут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Помимо стран, в саммите также участвуют организации — например, ООН.
Окончательный список участников ожидается, по оценке швейцарских властей, к пятнице, 14 июня. Некоторые ключевые развивающиеся страны — например, Турция, Южная Африка и Бразилия — еще не ответили по поводу участия.
Всего приглашения на саммит, который пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна, были высланы 160 странам и организациям. Россия на конференцию не приглашена.
Сырский доложил Зеленскому о положении на фронте: в Сумской области ситуация контролируемая, село Рыжевка не захвачено
Владимир Зеленский сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, касающегося положения на разных направлениях фронта.
- В Сумской области ВСУ полностью контролируют ситуацию. В регионе действуют российские диверсионные группы. «Их уничтожают. И будут уничтожать», — написал Зеленский.
- В селе Рыжевка Сумской области российские военные, по словам Зеленского, пытались реализовать «операцию пропагандистского характера». Российский флаг, установленный ими, уничтожен, следов присутствия российских войск нет.
- В Харьковской области продолжаются «контрударные действия».
- В Донецкой области, по словам Зеленского, складывается наиболее тяжелая ситуация. «Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций», — добавил президент.
«Когда я предложил это Зеленскому, он зажегся, как рождественская елка». Сенатор Линдси Грэм призвал Байдена конфисковать замороженные российские активы для помощи Украине
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS, заявил, что необходимо настаивать на конфискации замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Politico.
«В Европе хранится 300 миллиардов долларов из российских активов, которые мы должны конфисковать и передать Украине. У нас есть русские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — сказал Грэм. Большая часть замороженных российских активов (около 260 миллиардов) находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Еще одно предложение Грэма заключается в том, чтобы признать Россию государством-спонсором терроризма. Он считает, что это было бы «большим ударом» по России.
По словам Грэма, когда он предложил это Зеленскому, тот «зажегся, как рождественская елка». Однако администрация Байдена, признает Грэм, вряд ли поддержит его предложение объявить Россию спонсором терроризма.
«Но если бы мы преследовали активы Путина по всему миру, забрали его деньги, украденные у российского народа, и помогли пострадавшим в Украине, я думаю, это помогло бы положить конец этой войне», — сказал Грэм.
- Сенатор Линдси Грэм известен как один из самых активных сторонников поддержки Украины. В России он объявлен в розыск и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал возбудить против сенатора уголовное дело в связи с «русофобскими высказываниями».
Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике.
Атака была пресечена около 10:30 утра. О повреждениях не сообщается, в каком районе был сбит дрон, Минобороны не уточнило.
Екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, приговорили к трем годам колонии-поселения
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя Александра Неустроева, который в апреле прошлого года оскорбил 11-летнего мальчика в шапке с буквой Z, сообщает прокуратура Свердловской области.
Неустроева признали виновным по статье о хулиганстве, совершенном по мотивам ненависти (пункты «а» и «б» части 1 статьи 213 УК).
Неустроева задержали в Екатеринбурге в апреле 2023 года после того, как он выкрикнул несколько оскорблений в адрес 11-летнего мальчика в шапке с символом Z. «В жопу себе забей эту шапку, придурок» — крикнул он и потребовал, чтобы мальчик позвал отца. Против Неустроева возбудили дело о хулиганстве, но 9 августа суд прекратил его, назначив екатеринбуржцу только судебный штраф в размере семи тысяч рублей.
Генпрокуратура потребовала обжаловать решение суда, отметив, что оно не могло быть прекращено, поскольку «направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации». В конце сентября суд отменил решение о прекращении дела, его отправили на новое рассмотрение.
Часов Яр, Донецкая область
Город Часов Яр на востоке Донецкой области российские военные пытаются взять под контроль уже несколько недель. По данным OSINT-проекта Deep State, за последние дни российская армия продвинулась в восточной части города, однако канал Северский Донец — Донбасс, который служит главной линией обороны ВСУ, пока не перешла.
В Ярославской области перекрывали трассу М-8 для предотвращения атаки беспилотников
В ночь на 10 июня трассу М-8 в Ярославской области перекрыли для предотвращения атаки беспилотников на объекты инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным телеграм-канала Mash, три украинских беспилотника попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, они были уничтожены силами ПВО.
В правительстве о повреждениях или пострадавших не сообщили.
Sky News со ссылкой на украинский военный источник сообщает об ударе по российскому десантному кораблю в Азовском море
Вечером в субботу, 8 июня, украинские силы нанесли «скоординированный удар» по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного, пишет Sky News со ссылкой на источник.
Название корабля не приводится. По данным источника, он относится к классу Ropucha (так по классификации НАТО называются большие десантные корабли проекта 775) и стал пятым из семи кораблей такого класса, которые были потоплены или «приведены в негодность» в результате украинских атак.
По словам собеседника Sky News, российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в оккупированный Мариуполь для дальнейшей транспортировки на линию фронта.
В российском Минобороны об ударе по кораблю в Азовском море не сообщали. Минобороны Украины также официально этот удар не комментировало. По данным телеграм-канала Baza, вечером 8 июня украинские беспилотники атаковали буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» в Азовском море, но они остались на ходу.
Глава МИД Польши: если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой
Польша воспринимает угрозы России всерьез и опасается, что в случае поражения Украины станет одной из потенциальных следующих целей, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.
«Российские официальные лица делают разные заявления. Если Россия угрожает нам, мы не можем рисковать и не воспринимать эти угрозы всерьез. Мы строим укрепления, пересматриваем программы гражданской обороны и тратим на оборону 4% ВВП. Если Украина рухнет, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой», — сказал Сикорский на встрече с журналистами русскоязычных СМИ, передает «Новая газета Европа».
По словам Сикорского, польские власти разделяют обычных россиян и российский режим и сохраняют надежду на возобновление отношений с «демократической Россией». «Для нас Россия всегда остается соседом, с которым мы живем бок о бок, и, соответственно, мы желаем ей быть дружественной и мирной страной», — добавил Сикорский.
Сумскую область за ночь и утро обстреляли 15 раз
Российские войска за ночь и утро совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщили в областной военной администрации.
Под обстрелы попали Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская и Середино-Будская общины. В области зафиксировано 76 взрывов. О пострадавших и разрушениях в результате обстрелов не сообщается.
Минобороны России отчиталось о четырех украинских беспилотниках, сбитых над Брянской областью
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
По данным главы региона, пострадавших и повреждений при атаке нет.
В Шебекино трое местных жителей ранены при атаке ВСУ
Трое жителей города Шебекино Белгородской области пострадали при атаке ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног и ранение грудной клетки. Еще две женщины — различные осколочные ранения. Всех пострадавших доставляют в больницы.
Повреждена линия электропередач, частично без света остались Шебекино, а также села Нежеголь и Ржевка.
Чем был атакован город — Гладков не сообщил, однако за час до этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
В Курской области при атаке украинских дронов повреждены два административных здания
Вечером и ночью украинские беспилотники атаковали приграничные районы Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
По предварительной информации, в городе Суджа и поселке Коренево повреждены два административных здания. Пострадавших в результате атаки нет. Восемь беспилотников были, как пишет Смирнов, ликвидированы и обезврежены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам Смирнова, при атаке ВСУ использовали дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер.
Baza: в Таганрогском заливе беспилотники атаковали буксир и баржу
Вечером 8 июня украинские беспилотники атаковали буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» в Таганрогском заливе, пишет телеграм-канал Baza.
Два члена экипажа получили легкие осколочные ранения.
Капитан буксира, по данным телеграм-канала, доложил о незначительных повреждениях у баржи и выбитых стеклах у буксира. Ходовые качества буксира, как пишет Baza, потеряны не были, капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.
Брянскую область дважды за ночь атаковали беспилотники
О первой атаке беспилотников губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил около часа ночи. Дрон был сбит над Брянским районом.
Еще три украинских беспилотника были уничтожены утром над Навлинским районом.
Пострадавших и разрушений при атаке нет.
Здравствуйте. Сегодня 838-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» продолжает рассказывать о событиях на фронте — и о последствиях войны.