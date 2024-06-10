Война Восемьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

90 стран и организаций подтвердили свое участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии

Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд.

Около половины участников, по ее словам, будут представлены на уровне глав государств и правительств. Среди них, в частности, будут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Помимо стран, в саммите также участвуют организации — например, ООН.

Окончательный список участников ожидается, по оценке швейцарских властей, к пятнице, 14 июня. Некоторые ключевые развивающиеся страны — например, Турция, Южная Африка и Бразилия — еще не ответили по поводу участия.

Всего приглашения на саммит, который пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна, были высланы 160 странам и организациям. Россия на конференцию не приглашена.