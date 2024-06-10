В битве за Бахмут погиб каждый третий заключенный, завербованный ЧВК Вагнера. Родным убитых выплатили 108 миллиардов рублей Главное из расследования «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си»

Евгений Пригожин в Бахмуте. Кадр из видео, опубликованного 25 мая 2023 года @concordgroup_official / AFP / Scanpix / LETA

ЧВК Вагнера, основанная Евгением Пригожиным, завербовала на войну в Украине не менее 48 366 заключенных из российских колоний, говорится в совместном расследовании «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си». Журналисты получили от источника и проанализировали внутреннюю документацию военной компании, касающуюся выплат семьям погибших наемников.

Вербовка заключенных на войну именовалась в ЧВК как «проект 42174» или «проект К». Заключенным предлагали полгода воевать на фронте в обмен на помилование и снятие судимостей, а также хорошую зарплату и страховые выплаты родственникам в случае гибели или ранения.

Согласившимся подписать контракт с ЧВК выдавали жетон формата Кххх-ххх, где первое число — это колония, а второе — номер самого человека. Первая вербовка состоялась 1 июля 2022 года в ИК-7 Яблоневка в Ленинградской области. Жетон «К1-001» получил заключенный с позывным «ГДР». Впоследствии он погиб, его имя неизвестно. Последний известный случай вербовки датируется 7 февраля 2023 года (К616, ЛИУ-42 Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область).

Авторы расследования установили 341 колонию из 501, упоминавшихся на жетонах завербованных заключенных. Среди них — 227 колоний строгого режима, 75 колоний общего режима и 28 колоний особого режима. Также заключенных набирали из колоний-поселений и лечебных исправительных учреждений (ЛИУ).

Сложив сумму всех известных последних номеров жетонов, журналисты получили 48 366 человек. Сам Пригожин публично оценивал вербовку по колониям приблизительно в 50 тысяч человек.

Большинство вагнеровцев погибли в боях за Бахмут. Эта битва, которую в ЧВК назвали операцией «бахмутская мясорубка», по версии Пригожина, началась 8 октября 2022 года. «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» сдвинули начало операции на 15 июля 2022 года — поскольку, судя по спискам ЧВК, в этот день под Бахмутом погиб первый завербованный заключенный. Пригожин утверждал, что ЧВК Вагнера взяла город под контроль 20 мая 2023 года. Авторы расследования снова поменяли датировку, выбрав 6 июня 2023 года — в этот день вагнеровцы потеряли всего одного человека.

Таким образом, битва за Бахмут продолжалась 327 дней. За это время ЧВК Вагнера потеряла погибшими как минимум 19 547 человек. Из них 17 175 были заключенными, а остальные 2 372 — добровольными наемниками. Если принять временные границы, определенные Пригожиным, то количество погибших сократится до 18 329 человек.

В общей сложности из «бахмутской мясорубки» не вернулся каждый третий заключенный — 35,5%, если считать число завербованных по бухгалтерии ЧВК Вагнера.

На выплаты родственникам погибших под Бахмутом ЧВК Вагнера потратила почти 108 миллиардов рублей, подсчитали авторы расследования. Каждая семья получала по пять миллионов рублей компенсации плюс 300 тысяч рублей на организацию похорон. Родственникам завербованных заключенных было выплачено 92 530 288 000 рублей, а семьям обычных наемников — 15 389 773 000 рублей.

Пригожин признавал настоящее число потерь ЧВК Вагнера под Бахмутом — около 20 тысяч человек — но солгал насчет числа погибших заключенных. «За время операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло примерно 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — говорил основатель ЧВК в интервью Z-блогеру Константину Долгову в мае 2023 года.

По словам Пригожина, смысл «бахмутской мясорубки» состоял в том, чтобы убить побольше украинских солдат. Он утверждал, что под Бахмутом погибли 50 тысяч бойцов ВСУ и еще 50-70 тысяч получили ранения. Украинский проект UALosses, ведущий подсчет потерь ВСУ по публично доступным некрологам, подтверждает только 8,9 тысяч погибших под Бахмутом украинских солдат.

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