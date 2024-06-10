Часть истребителей F-16, которые передадут Украине, разместят на авиабазах за рубежом

Часть истребителей F-16, которые Украине передадут страны Запада, будет размещаться на зарубежных авиабазах. Об этом «Радио Свобода» сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, непосредственно на территории Украины будет размещена часть F-16, соответствующая числу пилотов, подготовленных для пилотирования таких машин. «Будет больше пилотов — будет больше самолетов в Украине», — пояснил военный.

Остальные истребители будут находиться в резерве «на безопасных авиабазах» за рубежом, чтобы они «не были тут мишенями». Из слов Голубцова следует, что эти самолеты не будут непосредственно участвовать в боевых действиях, отмечает «Радио Cвобода».

Военный также напомнил, что четыре страны подтвердили передачу своих F-16 Украине. По его словам, речь идет о 30–40 самолетах, однако в дальнейшем это число может увеличиться, поскольку «почти все страны, у которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35».

«Надо понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов», — подчеркнул Голубцов.

В начале июня Politico сообщило, что власти Украины недовольны темпами подготовки украинских летчиков для полетов на F-16. По данным источников издания, Киев неоднократно говорил администрации президента Джо Байдена, что готов немедленно отправить 30 пилотов для обучения, однако США оказались готовы подготовить к сентябрю лишь 12 из них. Согласно Politico, центры подготовки в Румынии и Дании также не могут принять столько украинских летчиков, сколько хотелось бы Киеву.

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