В Москве арестовали на семь суток студентку за кулон с тризубом. Ее задержали на Борисовском кладбище, где похоронен Навальный

Нагатинский районный суд Москвы назначил семь суток ареста 18-летней студентке Виктории Мумриной из-за кулона с тризубом. На постановление, опубликованное в базе судов, обратила внимание «Медиазона».

Девушку признали виновной в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Мумрину задержали, когда она выходила с матерью с Борисовского кладбища. Это произошло 4 июня — в день рождения политика Алексея Навального, который похоронен на этом кладбище. Полицейские объясняли задержание тем, что девушка демонстрировала экстремистскую символику.

Согласно постановлению суда, на шее девушки была цепочка с символом украинской националистической организации «Тризуб им. Степана Бандеры». В 2014 году Верховный суд РФ признал эту организацию экстремистской и запретил ее.

В постановлении говорится, что Мумрина признала вину. Она заявила, что не знала, что на кулоне изображен символ организации, объявленной в России экстремистской. Суд постановил уничтожить цепочку с кулоном.