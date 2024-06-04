Полиция Москвы задержала двух женщин, которые пришли на Борисовское кладбище 4 июня, в день рождения политика Алексея Навального, который похоронен на этом кладбище. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», ссылаясь на очевидца.

По его словам, сперва полицейские задержали девушку, заявив, что у нее есть некая экстремистская символика. При этом очевидец отметил, что не заметил «ничего такого». Кроме того, полицейские задержали женщину, вступившуюся за первую задержанную. Как пишет RusNews, поводом для задержания стало подозрение в подделке паспорта.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в день рождения Навального полиция Новосибирска задержала двух человек, которые пытались возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Ранее 4 июня стало известно, что памятник в Новосибирске огородили сигнальными лентами.

4 июня — первый день рождения Алексея Навального после его смерти в российской колонии 17 февраля 2024 года. В преддверии этой даты полицейские в Коми и Пермском крае пришли к активистам и вручили некоторым из них предостережения о недопустимости нарушения закона.

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