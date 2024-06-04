В Москве спецназ сорвал вечер памяти Алексея Навального

Полицейские вечером 4 июня сорвали вечер памяти политика Алексея Навального, проходивший в одном из лофтов Москвы, сообщили правозащитная организация «ОВД-Инфо» и издание Sota.

По данным Sota, встреча, приуроченная ко дню рождения Навального, проходила в лофте на Электрозаводской. Там собрались участники молодежного отделения партии «Рассвет», о создании которой ранее объявила . Они смотрели трансляцию концерта «Привет, это Навальный», проходящего в Берлине. Издание утверждает, что в полицию на участников встречи донесли активисты провластного движения SERB.

Sota опубликовала видео, снятое возле лофта. В короткой записи показано, как к зданию подходят спецназовцы, чьи лица скрывают маски.

Внимание. На записи звучит мат.

Знакомый одной из участниц мероприятия рассказал «ОВД-Инфо», что полицейские ворвались в лофт, когда внутри находились 30 человек. Полицейские задержали всех участников, удерживали их в помещении, досматривали сумки и паспорта, а также опрашивали. Затем всех задержанных отпустили.

4 июня — первый день рождения Алексея Навального после его смерти в российской колонии в феврале. В Москве в этот день задержали двух женщин, мать и дочь, которые пришли на Борисовское кладбище, где похоронен Навальный. Также полицейские в Москве, Новосибирске, Петербурге, Самаре и Уфе задерживали людей, которые приходили с цветами или плакатами к памятникам жертвам политических репрессий.

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