«Привет, это Навальный» 4 июня — день рождения главного оппозиционного политика России. Он был убит в колонии. Концерт в память о нем — смотрите (скоро начнется)
В Берлине в музыкальном зале Uber Eats Music Hall — концерт «Привет, это Навальный» в честь дня рождения лидера российской оппозиции, погибшего 16 февраля в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. 4 июня Алексею Навальному исполнилось бы 48 лет. «Мы продолжаем добиваться того, чтобы имя Алексея и его идеи звучали как можно громче. Путин убил Навального. Но он не сможет его победить, пока мы помним Алексея и пока есть люди, которые как и он, не согласны с войной, коррупцией и ложью этой власти», — пишут организаторы концерта, соратники Алексея Навального. На мероприятии выступят российские группы Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы». Средства от продажи билетов пойдут на поддержку политических заключенных.
Издательство «Медузы» выпускает книгу фотографий «Это Навальный». Деньги от продажи мы передадим семье Алексея Навального.
Фото на обложке: Евгений Фельдман / «Медуза»