В Берлине в музыкальном зале Uber Eats Music Hall — концерт «Привет, это Навальный» в честь дня рождения лидера российской оппозиции, погибшего 16 февраля в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. 4 июня Алексею Навальному исполнилось бы 48 лет. «Мы продолжаем добиваться того, чтобы имя Алексея и его идеи звучали как можно громче. Путин убил Навального. Но он не сможет его победить, пока мы помним Алексея и пока есть люди, которые как и он, не согласны с войной, коррупцией и ложью этой власти», — пишут организаторы концерта, соратники Алексея Навального. На мероприятии выступят российские группы Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы». Средства от продажи билетов пойдут на поддержку политических заключенных.

Навальный LIVE

Издательство «Медузы» выпускает книгу фотографий «Это Навальный». Деньги от продажи мы передадим семье Алексея Навального.

Читайте также

«Тебе теперь всегда 47» 4 июня — день рождения Алексея Навального. Вот что о нем пишут его соратники

Читайте также

«Тебе теперь всегда 47» 4 июня — день рождения Алексея Навального. Вот что о нем пишут его соратники

Фото на обложке: Евгений Фельдман / «Медуза»