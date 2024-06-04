Ralf Hirschberger / AFP / Scanpix / LETA

Алексей Навальный погиб в заполярной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля 2024 года. 4 июня ему исполнилось бы 48 лет. В российских городах накануне дня его рождения полицейские начали обходить активистов с предупреждениями. В Берлине в этот день пройдет панихида, а затем концерт памяти Навального, на котором выступят Нойз МС, группы «Каста», «АИГЕЛ» и «Порнофильмы». Трансляцию концерта можно будет посмотреть на ютьюб-канале «Навальный Live».