В день рождения Навального в Новосибирске огородили памятник жертвам репрессий, а в Перми и Сыктывкаре полиция обошла активистов

В первый день рождения Алексея Навального после его убийства в городах России начали готовиться к акциям памяти политика.

В Новосибирске памятник жертвам политических репрессий в Нарымском сквере огородили сигнальными лентами, пишет «Сибирский экспресс» со ссылкой на читателя. По его словам, на месте дежурят двое полицейских.

«Сибирский экспресс» также опубликовал фото приказа муниципального предприятия «Горзеленхоз» об ограждении, висящего на сигнальной ленте. В нем говорится, что памятник огорожен «с целью обследования» в рамках благоустройства, а также для «безопасности посетителей сквера».

В Сыктывкаре, по данным телеграм-канала «7×7», полиция накануне дня рождения Навального обошла дома активистов, рассказала одна из них, Елена Гулина. По ее словам, она увидела полицейских из окна и не стала открывать дверь. О визитах полиции ей также рассказали трое друзей. С какими требованиями приходят полицейские — не уточняется.

В 2023 году, как пишет «7×7», Гулина получила 25 тысяч рублей штрафа и провела трое суток под арестом после пикета в день рождения Навального. После гибели политика 16 февраля 2024 года она принесла цветы к месту его памяти. Из-за этого, как рассказывает Гулина, ее руководитель на работе попросил написать заявление об увольнении. Она считает, что на руководство надавила полиция.

В Перми и Березниках полиция накануне дня рождения Навального также обошла активистов и вручила пятерым предостережения о недопустимости нарушения закона, рассказал «7×7» пермский юрист Артем Файзулин.

По его словам, полиция пришла к тем, кого штрафовали после возложения цветов к мемориалам памяти Навального.

4 июня 2024 года станет первым днем рождения Навального после его гибели в заполярной колонии в поселке Харп в ЯНАО. Политику исполнилось бы 48 лет.

В феврале 2024 года, когда ФСИН сообщил о смерти Навального, монументы жертвам политических репрессий в разных российских городах стали местом, куда несли цветы и свечи в его память. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» за несколько дней на акциях памяти полиция задержала больше 400 человек. Больше всего задержанных было в Петербурге, им назначали аресты, а отбывать их некоторых отвозили за 300 километров от города. Мемориалы Навальному, появившиеся в российских городах, уничтожали.

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