Житель Москвы вышел к Соловецкому камню с плакатом «Место Путина в тюрьме». ОМОН избил его и пригрозил отправить на войну
Полицейские в Москве задержали Владислава Малахова, который 4 июня вышел на одиночный пикет к Соловецкому камню с плакатом «Место Путина в тюрьме», сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его жену.
Как рассказал сам Малахов, после задержания омоновцы силой затащили его в автозак, где начали пинать, топтать и бить.
По его словам, полицейские угрожали, что отправят его на войну. Малахову пригрозили электрошокером и заставили разблокировать телефон. Скопировав данные, полицейские форматировали устройство.
Также полицейские заставили задержанного записать видеообращение о том, что у него нет претензий к ОМОН.
4 июня в день рождения Алексея Навального, убитого в российской колонии, в разных городах России полиция задерживала людей, которые приносили цветы к памятникам жертвам политических репрессий. По данным «ОВД-Инфо», задержания прошли в Новосибирске, Петербурге, Самаре и Уфе. В Москве задержали двух женщин, пришедших на Борисовское кладбище, где похоронен Навальный. Также спецназ сорвал вечер памяти Навального, участники которого смотрели трансляцию концерта «Привет, это Навальный» в Берлине.