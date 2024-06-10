Украинские военнослужащие на передовой. Харьковская область, 28 апреля 2022 года Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

В Украине после начала полномасштабной войны с Россией резко выросло производство и употребление энергетических напитков — военнослужащие используют их как замену кофе, а на передовой энергетики фактически превратились в аналог валюты. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, после начала войны производство энергетиков стало «одним из немногих светлых пятен в украинской экономике». Их продажи с начала войны выросли почти на 50%. Наиболее популярными являются дешевые местные сорта, такие как Non Stop и Pit Bull, но и импортные бренды, такие как Red Bull, Monster и Hell, тоже хорошо продаются.

На рынке регулярно появляются новые сорта и вкусы, такие как сладкая вата, кактус и даже каннабис, пишет NY Times. Многие бренды, рассчитанные на военных, получают «патриотические» слоганы и названия, такие как «Воля», а этикетки оформляются в камуфляжной раскраске. Некоторые крупные производители ежемесячно поставляют относительно небольшие партии своих напитков на передовую бесплатно.

Популярность энергетиков объясняется тем, что стандартная банка напитка содержит около 100 миллиграммов кофеина — примерно столько же, сколько одна чашка кофе. Но, отмечает New York Times, для кофе нужна горячая вода, а ее нагрев является крайне непростой задачей, «когда вы сидите на корточках в грязной траншее».

«Тебе нужно пройти три, четыре или семь километров, и ты, весь в поту, несешь 40 килограммов снаряжения. Ты почти не ел и не спал уже три дня. Если ты не будешь пить эту дрянь, откуда ты возьмешь энергию для последнего рывка?» — объясняет ситуацию военнослужащий с позывным «Психо». По его словам, он пьет энергетики постоянно — когда просыпается, когда отправляется на патрулирование или перед боем.

Некоторые военнослужащие рассказали изданию, что они скорее возьмут с собой в бой энергетики, чем хлеб. По словам других, на передовой энергетические напитки фактически стали валютой. «Энергетик в армии — это не просто напиток, а самый популярный подарок», — заявил NY Times один из военных.

Употребление слишком большого количества кофеина приводит к проблемам со здоровьем у военнослужащих. Один из них рассказал NY Times о смерти сослуживца, которая, возможно, была связана с энергетиками: его тело обнаружили в туалете с банкой напитка в руке. Умерший, у которого было больное сердце, выпивал до десяти энергетиков в день. Как отмечает издание, еще в 2018 году исследование, проведенное среди солдат армии США, показало, что употребление энергетиков имеет «значительную связь» с депрессией, тревогой, агрессивным поведением, а также итоговой общей усталостью.

Спрос на энергетики увеличился не только среди военных, но и среди мирных жителей Украины — из-за постоянных ракетных обстрелов и вызванного ими нарушения режима сна.

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