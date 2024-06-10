В Азовском море беспилотники атаковали российский буксир и баржу

Беспилотники атаковали российский буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» в Таганрогском заливе, сообщают телеграм-каналы Baza и «Крымский ветер».

Как пишет Baza, вечером 8 июня около 21:00 мск капитан буксира доложил, что в результате атаки баржа получила незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира были выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

«Крымский ветер» уточняет, что удар по сухогрузной барже был нанесен в 19:22 мск. Источник канала утверждает, что буксир доставлял баржу по Волго-Донскому каналу в Азовское море, после чего ее планировалось использовать как боновое заграждение для защиты Крымского моста.

Baza пишет, что после атаки капитан принял решение о возвращении в порт Азов в Ростовской области.

Россия использует баржи, в числе прочего, для защиты Крымского моста. Так, «Центр журналистских расследований» в конце мая писал со ссылкой на спутниковые снимки, что вдоль моста было установлено восемь барж для защиты от украинских морских беспилотников.