Екатеринбуржца, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, приговорили к трем годам колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, сообщает «Коммерсант».

Инцидент, из-за которого судили екатеринбуржца, произошел 21 апреля 2023 года. Тогда Неустроев, увидев 11-летнего ребенка в шапке буквой Z, начал кричать на него и оскорблять. Инцидент попал на видео камеры домофона.

После этого мать ребенка написала заявление в полицию, которое, по ее словам, правоохранители приняли «неохотно». Она рассказывала местным СМИ, что отец мальчика находится на войне в Украине, а сын сам выбрал носить шапку с буквой Z.

В итоге против Неустроева возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с угрозой применения насилия по мотиву политической ненависти (пункты «а», «б» части 1 статьи 213 УК РФ). Его задержали бойцы ОМОН спустя несколько дней после инцидента. В конце апреля 2023 года суд избрал Александру Неустроеву меру пресечения, «не связанную с изоляцией от общества».

В июне уголовное дело против Неустроева прекратили и назначили судебный штраф в размере семи тысяч рублей. Однако это решение раскритиковали депутаты Госдумы, в том числе Виталий Милонов, Александр Хинштейн и Елена Ямпольская. В сентябре кассационный суд по требованию Генпрокуратуры направил дело Неустроева на новое рассмотрение.

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