Суд отменил решение о прекращении уголовного дела против екатеринбуржца, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z

Кассационный суд направил на новое рассмотрение дело екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе суда уточнили, что дело Неустроева будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга, ранее прекративший это дело, но в новом судейском составе.

Отмены прекращения дела добивалась Генпрокуратура РФ, которая нашла «существенные нарушения» в решении Ленинского районного суда. Также в ведомстве подчеркивали, что дело в отношении Неустроева «не может быть прекращено», поскольку поступок мужчины является «циничным» и направлен «не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ».

Инцидент, из-за которого судят Александра Неустроева, произошел 21 апреля 2023 года. Неустроев, увидев 11-летнего ребенка в шапке буквой Z, начал кричать на него и оскорблять. Инцидент попал на видео камеры домофона. Позднее мать ребенка написала заявление в полицию. Она рассказывала, что отец мальчика находится на войне в Украине, а сын сам выбрал носить шапку с буквой Z. Вскоре мужчину задержали бойцы ОМОНа, на него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с угрозой применения насилия по мотиву политической ненависти.

9 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Неустроева. Ему назначили судебный штраф в размере семи тысяч рублей. Это решение раскритиковал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал его «плевком в лицо» российским военным в Украине и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика. 10 сентября Генпрокуратура РФ поручила прокурору Свердловской области обжаловать решение суда.

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