Война Восемьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 июня читайте здесь.
Число погибших во время вчерашнего обстрела аннексированного Луганска возросло с четырех до шести человек: из-под завалов достали тела еще двух погибших, сообщил назначенный Россией глава ЛНР Леонид Пасечник.
Также известно о 60 пострадавших (ранее сообщалось, что их 57). Спасательная операция продолжается, заявил Пасечник.
Вчера в Луганске после ракетного удара со стороны ВСУ обрушился подъезд многоэтажного дома. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили четыре из пяти ракет ATACMS, запущенных украинской армией. Утверждалось, что оставшийся снаряд поразил два многоквартирных дома.
«Дождь» выпустил фильм «Плен» — об украинках, которые были задержаны на оккупированных территориях. О том, что с ними происходило, рассказали Людмила Гусейнова (была задержана в 2019 году, еще до начала полномасштабного российского вторжения) и Елена Якупова (попала в плен в октябре 2022-го). Еще одна участница фильма — Дарья Федорук, чью мать Елену Федорук задержали в 2017-м и затем приговорили к 11 годам лишения свободы. «Медуза» публикует краткие фрагменты из рассказов этих женщин.
Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Власти заявили, что целью дронов был военный аэродром
Минобороны России сообщило, что утром 8 июня силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. Других подробностей ведомство не приводит.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о трех сбитых дронах в Моздоке. По его словам, беспилотники «прилетели с украинской стороны». Меняйло утверждает, что их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, заявил глава региона.
Минобороны РФ прежде не сообщало об уничтожении дронов в Северной Осетии. Республика находится на значительном удалении от зоны боевых действий. При этом украинские СМИ утверждали, что весной 2023 года Россия начала использовать аэродром у Моздока для размещения и запуска стратегической авиации.
Второй раз за время войны в Украине руководители России и стран Запада — намеками, но всерьез — обсуждают вероятность применения Вооруженными силами РФ ядерного оружия.
Первый раз Вашингтон реально опасался эскалации со стороны Кремля — вплоть до немедленного ядерного удара — осенью 2022 года. В последующие месяцы такие угрозы (которые высказывались либо официально, но намеками, либо прямо, но на неофициальном уровне) были признаны многими политиками и экспертами на Западе шантажом с элементами блефа.
Но спустя полтора года дискуссия об угрозе неконтролируемой эскалации в сторону ядерной войны вернулась в новом виде — и при других обстоятельствах. Теперь Запад должен решить, готов ли он ради спасения Украины пойти на обострение, которое теоретически грозит реальным ядерным конфликтом.
В нашем разборе ищем ответы на самые сложные и страшные вопросы о будущем конфликта и рисках настоящей ядерной войны. Спойлер (успокаивающий, но ничего не гарантирующий): такие риски все еще невелики.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 25 дронов в шести регионах и Крыму. В Белгородской области поврежден храм
По информации военного ведомства, дроны были уничтожены или перехвачены над Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, Краснодарским краем и аннексированным Крымом. Минобороны также сообщило, что в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.
В Белгородской области под атаку беспилотников попал поселок Прохоровка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате повреждены частный жилой дом и хозпостройки. Один из дронов атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Там повреждения получили кровля и фасад.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что беспилотник был сбит в районе Новошахтинска. По его данным, «последствий на земле нет».
«Легитимность товарища Путина признается только товарищами самого Путина». Зеленский прокомментировал слова Путина о его «нелегитимности»
Вопрос об этом задал «Дождь» во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки сил антигитлеровской коалиции в Нормандии.
«Только украинский народ решает это, только народ выбирает. Я благодарю наш свободный народ за поддержку. А вот легитимность товарища Путина признается только товарищами самого Путина. И выбирает Путина только сам Путин. Русский народ — это лишь декорация, а актер у них один», — сказал Зеленский.
24 мая Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского «закончилась» из-за истечения сроков его полномочий. Зеленский ответил, что позиция Путина его «не сильно беспокоит», так как, по его словам, Путин сам нелегитимен.
МВД России объявило в розыск депутата Верховной Рады и бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.
По какому уголовному делу разыскивают Тимошенко, неизвестно.
Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины в 2005 году и с 2007 по 2010 год. Сейчас она возглавляет партию «Батькивщина».
Сегодня 836-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Продолжаем рассказывать об этой войне и о событиях вокруг нее.