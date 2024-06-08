Война Восемьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Число погибших во время вчерашнего обстрела аннексированного Луганска возросло с четырех до шести человек: из-под завалов достали тела еще двух погибших, сообщил назначенный Россией глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также известно о 60 пострадавших (ранее сообщалось, что их 57). Спасательная операция продолжается, заявил Пасечник.

Вчера в Луганске после ракетного удара со стороны ВСУ обрушился подъезд многоэтажного дома. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили четыре из пяти ракет ATACMS, запущенных украинской армией. Утверждалось, что оставшийся снаряд поразил два многоквартирных дома.