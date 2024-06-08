В Париже задержаны трое граждан Молдовы. Их подозревают в том, что они рисовали граффити с гробами и надписью «Французские солдаты в Украине»

В Париже задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в том, что они рисовали граффити с изображением гробов и надписями «Французские солдаты в Украине». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники, информацию о задержании подтвердили Le Figaro в парижской прокуратуре.

Граффити обнаружили 7 июня в седьмом округе Парижа. Сколько всего было сделано таких рисунков, пока неизвестно.

Le Figaro отмечает, что остается также не ясным, связаны ли задержанные с людьми, которые поставили гробы с французскими флагами у Эйфелевой башни. По информации BFMTV, подозреваемые проверяются по делу о возможном иностранном вмешательстве.

Утром 1 июня пять фальшивых гробов, залитых гипсом, установили около Эйфелевой башни. Они были завернуты во французские флаги, там также была надпись «Французские солдаты Украины». В тот же день в Париже задержали троих мужчин — водителя грузовика, на котором перевозили гробы, и еще двоих мужчин, которые собирались сесть на автобус до Берлина. По данным французской полиции, они могут быть связаны с подозреваемым в причастности к осквернению Стены Праведников мира у парижского Мемориала холокоста. Одна из приоритетных версий следствия заключается в том, что произошедшее — операция по дестабилизации, координируемая из-за рубежа. Источник издания France.Info утверждает, что речь идет об операции из России.

Появление гробов у Эйфелевой башни произошло на фоне многочисленных новостей о том, что французские военные инструкторы отправятся в Украину.

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